LPI-J: Die Frage nach einer Fahrradpumpe brachte Unerwartetes ans Licht

Am frühen Sonntagnachmittag wurden zwei junge Männer, welche ihr Fahrzeug am Eichplatz in Jena abgeparkt hatten und an ihren Fahrrädern hantierten,durch einen Zeugen angesprochen. Dieser wollte sich lediglich eine Fahrradpumpe ausleihen. Die beiden Männer zeigten sich sehr überrascht und äußerten spontan "Jetzt dachten wir schon, wir wurden erwischt". Im Anschluss fuhren sie mit ihren Rädern in Richtung Goethegalerie davon. Die Spontanaussage der Beiden kam dem Zeugen merkwürdig vor, sodass dieser die Polizei informierte. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich die beiden Personen nicht vor Ort, jedoch ließen sie nicht lange auf sich warten. Zumindest einer der beiden Männer kehrte zeitnah zum Fahrzeug zurück. Der 28jährige ist bereits bestens bei der Polizei bekannt. Er führte ein Fahrrad bei sich, welches im Bereich Saalfeld als gestohlen galt. Weiterhin räumte der Mann ein, dass er das Fahrzeug auch gefahren sei. Kritisch hierbei, er ist nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheines und hatte zudem Drogen konsumiert. Im Fahrzeug konnten dann noch Einbruchswerkzeuge, verschiedene Medikamente und ein weiteres Fahrrad aufgefunden werden. Dem 28jährigen steht nun reichlich Ärger bevor und alles nur, weil er nach einer Fahrradpumpe gefragt wurde.

