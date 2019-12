Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeuge beschädigt

Jena (ots)

Eine 22jährige Jenaerin musste am Sonntag feststellen, dass ihr Fahrzeug durch Unbekannte beschädigt wurde. Sie stellte ihren Pkw auf einem Parkplatz hinter dem Sporthallenkomplex in Lobeda-West ab. Als sie am Sonntagvormittag zu ihrem Suzuki kam bemerkte sie, dass beide Scheibenwischer der Frontscheibe entfernt wurden, zudem wurde auch nochein Außenspiegel abgetreten. Auf dem Fahrzeugdach konnten Schuhabdrücke gesichtet werden, weil die Unbekannten letztlich auch noch über den Pkw stiegen. Ebenso wurde im Bereich der Tümplingstraße ein Pkw beschädigt. Hier musste der Fahrzeughalter eines VWs feststellen, dass Unbekannte zwei Reifen auf der Fahrerseite, vermutlich mittels eines Messers, zerstochen haben.

