Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Kellereinbrüche im Innenstadtbereich

Jena (ots)

Zu mehreren Diebstahlshandlungen im Raum Jena kam es am vergangenen Wochenende. Die Diebe hatten es wieder überwiegend auf Fährräder und Zubehörteile abgesehen. So verschafften sie sich Zugang zu den Kellerabteilen der Wohnhäuser und durchtrennten zumeist den Überwurfriegel der Kellerboxen, um so an ihre Beute zu gelangen. In der Lutherstraße wurden insgesamt zwei Räder und eine Kiteausrüstung gestohlen. Ein weiterer Tatort befand sich in der Thomas-Mann-Straße. Wie eine Bewohnerin feststellen musste, wurden durch Unbekannte sämtliche Schuhschränke geöffnet und durchwühlt. Es fehlten am Ende ein Paar Turnschuhe.Ihr Beutezug führte die Täter aber auch hier weiter in den Kellerbereich. Es wurden zwei Kellerboxen aufgebrochen und ein Rennrad aus einer der Boxen entwendet. In ähnlicher Weise gingen die unbekannten Täter auch in der Saalstraße vor.Hier wurden diverse Fahrradteile im Wert von 2700,- Euro aus dem Keller gestohlen.

