LPI-J: Pressebericht

Zwischen dem 20.12. und 26.12.2019 zerstörten unbekannte Täter auf dem Radweg zwischen Obertrebra und Niedertrebra mehreren Straßenlaternen im Bereich der Leuchtkörper und verursachten einen Schaden von über 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am heutigen Morgen wurde auf dem Wirtschaftsweg im Bereich der Kleingartenanlage in Nauendorf ein schwarzes Damenfahrrad mit einem angebrachten Einkaufskorb sowie markanten Aufklebern aufgefunden. Der Besitzer kann dieses bei der Polizei in Apolda abholen.

