Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation

Jena (ots)

Handfester Streit nach Verkehrsmanöver

Im Zuge der Streitigkeit nach einem gegenseitigen Ausbremsen im Straßenverkehr auf der Stadtrodaer Straße kam es am Samstag, den 28.12.19 gegen 17:10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden syrischen Staatsangehörige mussten den Streit über das falsche verkehrsrechtliche Verhalten mittels Handgreiflichkeiten lösen. Ein 30 jähriger erlitt eine Verletzung am Nasenbein und Kratzer am Hals. Weiterhin ging eine Autoscheibe zu Bruch.

Hitlergruß gezeigt

Ein 31 jähriger Deutscher besucht eine Veranstaltung im Jenaer F-Haus, um diese besuchen zu dürfen wird er vom Sicherheitsdienst angehalten sein T-Shirt auf links zu drehen, da dieses vom Logo her der rechten Szene zuzuordnen sein könnte. Beim Verlassen der Veranstaltung dreht er das T-Shirt zurück und zeigt dabei den "Hitlergruß was durch mehrere Gäste des zu dieser Zeit noch voll besuchten F-Hauses,wahrgenommen wurde.

Zeugen gesucht

Vom 27.12.2019 bis zum 29.12.2019 kam es in Jena zu mehreren Kellereinbrüchen. Insbesondere waren Lutherstraße, Jansonstraße, Saalstraße, Spitzweidenweg und Paraschkenmühle betroffen. Es wurden mehrere Kellerboxen aufgebrochen und Fahrräder, Fahrradteile und Schuhe entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Jena unter Telefon 03641-810.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten und unter Einfluss von Alkohol

Am Freitag den 27.12.19 gegen 18:20 Uhr befährt ein 38 jähriger Pkw-Fahrer die Schlossgasse und will nach links in den Fürstengraben einbiegen.Ein 60 jähriger Fahrradfahrer befährt den Fürstengraben und wird durch den Pkw übersehen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,86 Promille.Der Fahrradfahrer wird ins Klinikum Jena zur Blutentnahme verbracht.

