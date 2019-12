Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste im Wald von Stadtroda unterkühlt, aber wohlauf aufgefunden

Stadtroda (ots)

Samstagnachmittag entfernte sich eine 23-jährige unerlaubt aus einer psychiatrischen Einrichtung in Stadtroda. Die eigengefährdete Frau kaufte hochprozentigen Alkohol und begab sie sich zu Fuß in den Wald oberhalb des Stadtrodaer Freibades. Hier stürzte sie und zog sich Verletzungen zu. Im Zusammenwirken mehrerer Dienststellen der Landespolizeiinspektion Jena konnte die Gesuchte glücklicherweise nach ca.1 h leicht verletzt im Wald aufgefunden und an Rettungskräfte übergeben werden. Die angeforderten befindlichen Hubschrauber der Polizei sowie ein Fährtenhund kamen Dank des schnellen Auffindens der jungen Frau nicht zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell