Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzte bei Unfall in Kahla

Jena, Kahla (ots)

Samstagnachmittag wurden zwei Fahrzeugführerinnen bei einem Verkehrsunfall im Greudaer Weg in Kahla verletzt. Eine 18-jährige Fahranfängerin kam mit ihrem Pkw Audi aus Richtung Waschanlage im Camisch in Richtung Greudaer Weg gefahren. Hier missachtete sie die Vorfahrt einer 60-jährigen Fordfahrerin. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge erlitten die Frauen glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Autos selbst mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell