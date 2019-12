Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Einbruch in Kellerbox in Hermsdorf

Hermsdorf (ots)

In der Hermann-Danz-Straße 9 in Hermsdorf brachen unbekannte Täter in eine Kellerbox ein und entwendeten ein hochwertiges blaues Pedelec Touringbike der Marke Cube und ein Ladegerät für ein anderes E-Bike. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf ca. 2.300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen zum Einbruch. Hinweise an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

