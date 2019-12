Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht in Stadtroda

Im Zeitraum vom 21.12.19, 12:00 Uhr bis zum 23.12.19, 06:40 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Hausnummer 20 des Goethewegs in Stadtroda. Ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen dort parkenden schwarzfarbenen Renault Megane und flüchtete anschließend pflichtwidrig. Am Renault war am vorderen rechten Stoßfänger blauer Fremdlack zu erkennen.

Die Polizei sucht zum Unfall Zeugen. Hinweise an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

