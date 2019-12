Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 29.12.2019

Weimar (ots)

Einbruch im Steinbruch

Im Steinbruch Gutendorf kam es im Zeitraum vom 20.12.2019 - 27.12.2019 zu einem Aufbruch von zwei dort abgestellten Radladern. Unbekannte Täter brachen die Türen der Baufahrzeuge auf und entwendeten hieraus jeweils das Radio (Gesamtwert ca. 180 EUR). An den beiden Radladern entstand erheblicher Sachschaden von ca. 2300 EUR. Die Polizei Weimar ermittelt wegen besonders schweren Diebstahl aus Kraftfahrzeugen.

Fahrer und Fahrgäste im Bus angegangen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem Bus der Linie 1 in der Marcel-Paul-Straße in Weimar zu einem polizeilich relevanten Vorfall. Ein 50-jähriger Fahrgast wurde vom Busfahrer aufgefordert, seine Bierdose entweder zu leeren oder aus dem Bus zu entfernen. Daraufhin schüttelte er die Dose und entleerte sie über einem anderen Fahrgast. Anschließend verließ der 50-Jährige den Bus, wobei er noch eine 76-jährige Frau beleidigte. In der Folge wollte der Busfahrer die Polizei rufen. Als der 50-Jährige das bemerkte, schlug er dem Busfahrer sein Handy gleich zweimal aus der Hand und entfernte sich dann. Der 50-Jährige konnte durch die Polizeibeamten im Nahbereich gestellt werden. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm ein Springmesser aufgefunden. Er muss sich jetzt gleichwegen mehrerer Strafanzeigen verantworten.

Einhandmesser bei Verkehrskontrolle aufgefallen

Bei einer mobilen Verkehrskontrolle am Samstagabend wurde in der Moskauer Straße in Weimar ein 42-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo kontrolliert. Während der Maßnahme fiel auf, dass die Person ein Einhandmesser griffbereit am Gürtel trug. In der Folge wurde das Messer sichergestellt und Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

