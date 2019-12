Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 29.12.2019

Apolda (ots)

Verkehrsunfall ohne Personenschaden Am Freitag, 27.12.2019, 07:15 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Graf- Wichmann-Straße. Die 49 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr die Graf- Wichmann-Straße in Richtung Louis-Opel-Straße. Beim Vorbeifahren an einem parkenden Pkw VW UP kam es zum Zusammenstoß. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1050 Euro.

Wildunfall Am 27.12.2019 gegen 23:05 Uhr kam es zum Unfall auf der Kreisstraße zwischen Escherode und Schmiedehausen. Die 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Astra befuhr die Kreisstraße aus Richtung Escherode kommend. Plötzlich überquerte ein Reh die Fahrbahn und die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Reh nicht mehr verhindern. Das Reh lief anschließend in den angrenzenden Wald. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Einbruch in Keller In der Zeit vom 12.12.2019 bis zum 28.12.2019 drangen unbekannte Täter in einen Keller in der Christian-Zimmermann-Straße ein. Die Täter brachen das Vorhängeschloss zum Keller ab und verschafften sich somit Zutritt. Aus Kisten wurden diverse Gegenstände entwendet. Dabei handelte es sich um einen Huawei 4G Router, Gaskocher, Tablet und um einen Umwandler. Die Gegenstände haben einen Wert von ca. 400 Euro. Am Schloss entstand ein Schaden von ca. 10 Euro.

Frau durch Hund gebissen / Polizei such Zeugen zum Vorfall Am 17.12.2019 gegen 11:00 Uhr wurde eine 92 Jahre alte Frau durch einen Hund in den Oberschenkel gebissen. Die Geschädigte befand sich zu genannten Zeit vor einer Bäckerei in der Wilhelmstraße und lief an einem angeleinten Hund vorbei. In der Folge sprang der Hund sie an und biss sie auf der linken Seite in ihren Mantel bis zum Oberschenkel durch. Der Mantel wurde dabei beschädigt. In der Folge begab sich die Geschädigte in die Bäckerei und fragte nach, wem der Hund gehörte. Es meldete sich ein junger Mann. Dieser verließ nach einem kurzen Gespräch die Bäckerei. Zur Hunderasse liegen keine Angaben vor. Der Hund war mittelgroß und hatte braun-weiße Flecken. Die Geschädigte erlitt eine Bissverletzung am Oberschenkel. Die Verletzung musste ärztlich versorgt werden. Zur Aufklärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Zeugen zum Vorfall.

