LPI-J: Neues aus Weimar

Werkzeuge entwendet

Werkzeuge im Wert von circa 5000 Euro wurden in der Nacht vom 1. zum 2. Weihnachtstag aus einem fast bezugsfertigen Einfamilienhaus aus der Damaschkestraße entwendet. Hierbei handelte es sich um mehrere Elektrowerkzeuge (Kreissäge, Akkuschrauber, Bohrmaschinen). Wie die Täter ins Haus gelangten, ist derzeit nicht bekannt. Weiterhin wurde am Parkettfußboden ein Schaden von circa 500 Euro hinterlassen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Weimar unter 03643/8820 entgegen.

Aufgefahren

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 78-jährige Frau mit ihren automatikbetriebenen VW Touran die Bundesstraße 87 von Umpferstedt nach Mellingen. Da sie mit dem Fahrzeug nicht zurechtkam (nutzt sonst schaltbetriebene Fahrzeuge) verwechselte sie während der Fahrt die Pedale. Die nachfolgende Fahrerin (39) eines Pkw Suzuki konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Touran auf. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Mit geklautem Rad unterwegs

Am Freitagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurde durch Polizeibeamte auf einem Parkplatz in der Rießnerstraße ein 32-jähriger Radfahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 32-Jährige wurde angezeigt und das Rad sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt

Bei einer mobilen Verkehrskontrolle am Freitagmorgen wurde in Nauendorf (Weimarer Land) ein Pkw VW einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 28- jährigen Fahrzeugführer wurde unter anderen auch Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test mit dem Alcomaten verweigerte der Fahrzeugführer. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen den 28-Jährigen gefertigt.

