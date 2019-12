Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeuge aus Garten geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Um die Weihnachtszeit wurde in eine Gartenlaube in Etzdorf eingebrochen. Dies wurde vom Eigentümer am 2.Weihnachtsfeiertag bei der Polizei angezeigt. Unbekannte verschafften sich durch Aufhebeln der Fenster Zutritt zum Objekt. Vorwiegend wurden Werkzeuge gestohlen, so gelangten eine Kettensäge, ein Schleifgerät und eine Motorsense in die Fänge der dreisten Weihnachtsdiebe.

