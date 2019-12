Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Keller in Jena aufgebrochen

Jena (ots)

Am gestrigen Donnerstag musste ein Mieter in der Stauffenbergstraße in Jena feststellen, dass in seinen Keller eingebrochen wurde. Beim näheren Hinsehen bemerkte er, dass noch drei weitere Kellerverschläge angegriffen waren. Der oder die Täter verschafften sich auf bisher noch unbekannte Weise Zutritt zu dem Wohnhaus, von dem sie in den Kellerbereich gelangten. Hier entfernten sie die Vorhängeschlösser der Türen, welche an den Kellerparzellen angebracht waren. Zum derzeitigen Stand wurden ein Fahrrad, ein Rucksack und ein Fahrradmontageständer entwendet.

