LPI-J: Medieninformation LPI Jena-Inspektionsdienst Jena

Angebrannter Kuchen

Am späten Heiligabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Fritz-Ritter-Straße. Ein 35-jähriger Mann hatte einen Kuchen in den Herd geschoben und diesen dann vergessen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung und im Treppenhaus. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und es entstand kein Sachschaden.

Feuerwehreinsatz im Klinikum

Am 1. Weihnachtsfeiertag, gegen 21:15 Uhr, geriet im Klinikum Jena eine elektrisch betriebene Reinigungsmaschine in Brand. Das Feuer breitete sich auch auf die Deckenplatten eines Abstellraumes aus. Eine weitere Brandausweitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Eine Evakuierung des Klinikums war nicht notwendig. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 EUR geschätzt.Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen gesucht

Vom 23.12.2019 zum 24.12.2019 kam es in der Ernst-Schneller-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen einen Verteilerkasten der Telekom und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der Verteilerkasten wurde stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Telefon 03641-810.

