Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 26.12.2019

Weimar (ots)

Verkehrsgeschehen

In der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Lengefeld gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Pkw Dacia in der Straße Unter den Kastanien beim Versuch zu wenden, gegen einen Zaun stieß und anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verlies. Dank der Zeugenhinweise konnte das Fahrzeug sehr schnell an der Halteranschrift in Lengefeld ausfindig gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der 16-jährige Sohn des Fahrzeughalters den Pkw für eine Spritztour ausgeborgt und dabei den Unfall verursacht hatte. Es wurde Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Unbefugtem Gebrauch eines Kfz und Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am ersten Feiertag gegen 15:00 Uhr auf der Landstraße zwischen Berlstedt und Stedten.

Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw BMW befuhr die Landstraße aus Richtung Berlstedt kommend in Richtung Stedten. In einer scharfen Rechtskurve brach auf regennasser Fahrbahn aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Kombination mit einem Bedienfehler der Fahrzeugelektronik und Unaufmerksamkeit das Heck des Fahrzeuges aus. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Bordstein. Die Fahrerin lenkte zu stark gegen und verlor anschließend endgültig die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw schleuderte daraufhin in den Straßengraben, prallte gegen eine Böschung und kam anschließend quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Nicht schlecht staunten Beamte der Weimarer Polizei am Mittwochmittag. Ein ortsunkundiger Besucher der Stadt Weimar sprach die Beamten an einem Schnellrestaurant in der Berkaer Straße an und fragte nach dem Weg. Im Gespräch bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 73-Jährigen. Auf die Frage, ob er soeben ein Kfz geführt hatte, antwortete er bereitwillig mit "ja sicher". Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Er wurde daraufhin zur Blutentnahme gebeten und die Beamten erstatteten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Kriminalitätsgeschehen

Auch die Weihnachtszeit hinderte Schmierfinken nicht daran, sich in der Stadt Weimar zu verewigen. In der Nacht vom 23. auf den 24.12. sprühten unbekannte an die Rückseite des Schillermuseums in der Windischenstraße ein ca. 2,50 Meter großes "Kunstwerk".

Eine weitere Anzeige wurde am 24.12. gegen Mittag bei der Polizei Weimar erstattet. Ebenfalls Unbekannte hatte in der Nacht zuvor ein Wohnhaus in der Nordvorstadt mit mehreren Graffitis beschmiert.

Angaben zur Höhe des angerichteten Schadens können in beiden Fällen noch nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell