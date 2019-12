Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 24.12.2019

Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 24. Dezember 2019 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Fahrzeug beschädigt In der Nacht vom 21.12.2019 zum 22.12.2019 beschädigten unbekannte Täter einen VW Caddy. Das Fahrzeug des Geschädigten stand über Nacht ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Apolda, Erfurter Straße. Die Täter traten gegen den rechten Außenspiegel und beschädigten dabei diesen. Am VW Caddy entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Einbruch in Garage In der Zeit vom 09.12.2019 bis zum 23.12.2019 drangen unbekannte Täter in eine Garage in Apolda, Nordstraße ein. Durch die Täter wurde das Vorhängeschloss zur Garage abgeschlagen. Nach einer ersten Übersicht durch den Geschädigten wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Diebstahl aus Gartenlaube In der Zeit vom 13.12.2019 bis zum 23.12.2019 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Laube in Apolda, Niemöllerstraße, KGA "Erholung". Die Täter hebelten die Gartentür aus der Verankerung und betraten den Innenbereich der Laube. Aus dieser entwendeten sie einen Fernseher der Marke "Ciatronic", eine Mini-Überwachungskamera und eine Bühnenbeleuchtung im Gesamtwert von ca. 100 Euro. An der Eingangstür entstand ein Schaden von ca. 130 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell