LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Am heutigen Montagmorgen entdeckte ein Anlieferer einen Einbruch in den chinesischen Imbiss am Kaufland in Eisenberg. Polizeibeamte fanden die Eingangstür aufgehebelt vor. Im Inneren wurde die Kasse aufgebrochen und daraus Bargeld in geringer Höhe entwendet.

Der Fahrer eines Ford kam hete gegen 11.00 Uhr zwischen Dorndorf und Wetzdorf am Ende einer Kurve nach rechts auf die Bankette. Er lenkte gegen und geriet dabei nach links in den Straßengraben. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Eisenberger Krankenhaus.

