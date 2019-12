Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pakete im Mühltal gefunden

Mehrere teils aufgerissene Pakete von Amazon wurden am Sonntagvormittag an der B7 in Richtung Isserstedt aufgefunden. Die Pakete lagen verstreut an der Straße, die Empfänger waren nicht zu erkennen. Bei den geöffneten Paketen war der Inhalt entnommen worden.Wer sie dort entsorgt hat, konnte bisher nicht festgestellt werden.

