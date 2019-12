Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Medieninformation der PI Weimar vom 23.12.2019

Eingebrochen

Durch unbekannte Täter wurde am letzten Sonntag ein Schaden von circa 5000 Euro hinterlassen. Diese hebelten eine seitliche Tür zu einem Grundstück in der Ortslage Tiefurt auf. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten sie in ein Gebäude, welches als Pension genutzt wird. Anschließend wurden alle verschlossenen Türen im Inneren aufgehebelt und die Möbel auf mögliches Beutegut durchsucht. Allerdings ohne Beute verließen die Unbekannten das Gebäude.

Aufgefahren

Am Sonntag, gegen 11:30 Uhr, fuhr eine 51-jährige VW-Fahrerin auf der Berkaer Straße in Richtung Gelmeroda. Nach der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße hielt ein Pkw mit Anhänger, wegen eines abbiegenden Pkw, an. Die VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Gespann auf. Hierbei wurden alle drei Insassen (29,58 und 60 Jahre) im Pkw BMW verletzt und zur Behandlung in die Klinik nach Weimar gebracht. Der Anhänger wurde durch ein Abschleppdienst geborgen. Alle drei Personen konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen und setzten ihre Fahrt fort.

Abgedrängt

Ein Lkw bog am Montagmorgen, gegen 04:40 Uhr, in der Ortslage Nohra aus einem Gewerbegebiet nach links in Richtung Autobahn ab. Hierbei übersah er einen Pkw Alfa Romeo, welcher von Nohra in Richtung Autobahn unterwegs war. Um einem Zusammenstoß zu vermeiden, zog der Pkw nach rechts und landete im Straßengraben. Dabei wurde die 22-jährige Fahrerin leicht verletzt. Der Alfa musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Unfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich Transporter oder SUV) fuhr am Montagmorgen die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Am Posekschen Garten. Beim Abbiegen nach rechts in die Geschwister-Scholl-Straße verlor der Fahrer die Kontrolle und stieß gegen drei parkende Fahrzeuge (Skoda, BMW-Mini und Volvo) und beschädigte diese. Im Anschluss verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 03643/8820 an die Polizei Weimar zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell