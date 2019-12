LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 23.12.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Einbruch in Garage Durch den Geschädigten wurde am 21.12.2019 eine Beschädigung an seiner Garage im Komplex in der Adolf-Aber-Straße festgestellt. Die unbekannten Täter versuchten, mittels Krafteinwirkung das Garagentor gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde das Türschloss beschädigt. Zum konkreten Tatzeitraum konnte der Geschädigte keine Angaben machen

