Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Einfluss von Alkohol

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr nutzte ein 29 Jähriger sein Fahrrad unter Alkoholeinfluss. Dieser befuhr zunächst den Teichgraben in Jena und stürzte folglich ohne Fremdeinwirkung. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, wurde jedoch durch die in der Nähe befindlichen Polizeibeamten einer Alkoholkontrolle unterzogen. Der Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 1,69 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet durchgeführt. Zudem wurde ein Verfahren wegen Fahren unter Alkohol eingeleitet.

