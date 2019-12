Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an Pkw

Jena (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019 um 10.00 Uhr stellte der 50 jährige Nutzer eines Mietfahrzeuges fest, dass die Außenspiegel von seinem Fahrzeug beschädigt wurden. Durch unbekanntem Täter wurden die Außenspiegel des über Nacht geparkten Pkw in der Krautgasse in Jena beschädigt, indem versucht wurde, diese abzutreten, jedoch nicht gelang. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell