Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Diebe unterwegs

Jena (ots)

Zum Diebstahl von einem Hartschalenkoffer, einem Rucksack, einer Mikrowelle und drei Musikboxen im Gesamtwert von 250,- Euro kam es am Freitag, den 20.12.2019 in der Zeit von 16.30 bis 17.00 Uhr im Bereich der Ernst- Zielinski- Straße in Jena. Diese Gegenstände wurden den ausländischen 26 und 27 jährigen Bürgern während des Be- und Entladen eines Umzugsfahrzeuges entwendet. Der oder die unbekannten Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Jena unter: 03641-810.

