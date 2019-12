LPI-J: Pressebericht PI Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag um 10:55 Uhr in der Marcel-Paul-Straße in Weimar wurde eine 51-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Ein81-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Ettersburger Straße und bog an der Ampelnach rechts Richtung auf die Marcel-Paul-Straße ab. Hierbei übersah er die gerade die Fahrbahn überquerende Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Beide Verkehrsteilnehmer hatten grün. Die Frau trug Verletzungen im Gesicht und im Bereich der Hüfte davon. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

An der Ausfahrt des Netto-Marktes in der Buttelstedter Straße in Weimar kam es am Freitagvormittag um 10:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 35-jähriger Mann bog mit seinem Pkw vom Parkplatz kommend verbotswidrig nach links in Richtung Friedrich-Ebert-Straße ab und stieß dabei mit einem von rechts kommenden die Buttelstedter Straße befahrenden Pkw Skoda zusammen. Die Beifahrerin im Skoda klagte nach dem Unfall über Schmerzen am Rücken. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5000 Euro.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Fassade der Universitätsbibliothek in der Steubenstraße in Weimar beschädigt. Offenbar wurden ca. 20 mit Farbe gefüllte Eier gegen die Wand oberhalb des Einganges geworfen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Am Samstagvormittag um 09:25 Uhr wurde am Goetheplatz in Weimar ein Pkw kontrolliert. Der 38-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann hat aufgrund einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt bereits keine Fahrerlaubnis mehr

