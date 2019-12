Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 22.12.2019

Apolda (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Freitagmittag teilte die Ortsbürgermeisterin von Oßmannstedt einen Einbruch in die dortige Festhalle mit, der sich innerhalb der vorherigen beiden Nächte zugetragen hat. Demnach wurden durch Unbekannte ein Durchlaufkühler, ein Stehtisch sowie zwei Kisten Bier entwendet.

Den Einbruch in seine Gartenlaube in der Gartenanlage "Am Bahnweg" in Apolda teilte am Samstagmittag ein 69-jähriger Rentner mit. An dieser wurden durch Unbekannte mehrere Türen gewaltsam geöffnet und aus dem Inneren auf einer Rolle befindliches Kupferkabel entwendet. Die Tatzeit soll sich hierbei auf die letzten 3 Tage beschränken.

Am Sonntagmorgen, kurz nach 6 Uhr wurden die Beamten durch eine Zeugin alarmiert, dass zwei männliche Personen am Bahnhof in Apolda randalieren würden. Die beiden Betreffenden (20 & 21 Jahre alt) konnten auf dem Bahnsteig festgestellt werden und müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Zeugin hatte gesehen, wie die beiden zwei Scheiben eines Wartehäus'chens mit einem Stein einschlugen und weiterhin einen Müllbehälter beschädigten.

Sonstiges

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Donnerstag im Werk der VIEGA in Großheringen als es aufgrund eines Thermostatdefekts zur Verdampfung in einem der Öfen kam. Durch die austretenden Dämpfe wurde jedoch niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541226

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell