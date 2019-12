Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wie der Herr so's Gescherr?

Jena (ots)

Was Ihre Hunde erst versuchten, vollendeten dann die Herrchen. Am gestrigen Donnerstag kam es in der Hans-Berger-Straße in Jena zu einer Begegnung der besonderen Art. Zwei Hundebesitzer trafen aufeinander, als beide Tiere plötzlich aufeinander losgingen. Zuerst versuchte man die Situation kommunikativ miteinander zu klären. Hierbei entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Beteiligten. Scheinbar waren die Meinungsverschiedenheiten aber so groß, dass klärende Worte nicht mehr halfen und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein Hundehalter trat den anderen in den Bauch, woraufhin der Andere dem Gegner in die Hand biss. Konfliktlösung mal anders.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell