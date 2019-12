Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug überschlagen

Jena (ots)

Eine 19jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 10:45 Uhr die Ilmnitzer Landstraße in Richtung Jena. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie beim Herunterfahren des Ilmnitzer Berges von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach. Die junge Frau wurde eingeklemmt, konnte aber durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und an die Rettungskräfte übergeben werden. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Auch ein Weidezaun wurde durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen.

