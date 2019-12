LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 19.12.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Pressebericht PI Weimar vom 19.12.2019

Ladendiebe gestellt

Innerhalb kürzester Zeit kam es gestern Vormittag zu Diebstählen im Atrium. Ein 23-Jähriger wurde in einem Einkaufsmarkt gesehen, wie er einen Kosmetikspiegel im Wert von 13 Euro einsteckte und im Anschluss den Laden ohne zu zahlen verlassen wollte. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei zur Klärung seiner Identität hinzugerufen. Nur kurze Zeit später löste die Diebstahlsicherung am Ausgang aus, als ein Mann den Markt verließ. Verfolgt vom stellvertretenden Filialleiter, konnte der Mann im Bereich der Lieferzufahrt gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Wie sich bei der Durchsuchung seiner Sachen rausstellte, hatte er nicht nur im Supermarkt sondern auch aus anderen Geschäften des Atriums Diebesgut einstecken. Insgesamt konnten Kleidung und Elektronikartikel im Wert von ca. 250 Euro bei dem Mann aus Jena sichergestellt werden.

Zwei Verkehrsteilnehmer verletzt

Der 24-jährige Fahrer eines Skoda geriet bei Mönchenholzhausen in der Überfahrt von der B7 zum Autobahnzubringer L1056 ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. Das Auto war so stark beschädigt, dass es von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Der Mann kam zur Behandlung in ein Erfurter Krankenhaus. Ein parkender Pkw wurde einem 45-jährigen Radfahrer gestern Abend zum Verhängnis. Just in dem Moment als der Mann an dem VW-Bus vorbei fuhr, wollte die Fahrerin (38) aussteigen und öffnete die Tür. Den Radfahrer übersah sie. Der Radler kollidierte mit der Tür und stürzte. Er musste zur ambulanten Behandlung ins Klinikum verbracht werden.

Pferde ausgebüchst

Polizeibeamte eilten gestern Vormittag in Richtung Norden. Zwischen Ramsla und Ettersburg sollten Ponys auf der Straße unterwegs sein. Zum Glück kam es zu keiner Gefährdung der Tiere oder Autofahrer. Die Tiere konnten von der Feuerwehr auf einem Feldweg eingefangen werden und auf ihre Koppel nach Ottmannshausen zurückgebracht werden.

Gegen Stein gefahren - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 14.12.2019 kam es in der Taubacher Straße zu zwei Unfällen. In beiden Fällen fuhren Autofahrer gegen ein auf der Straße liegenden Stein. Ereignet haben sich die Vorfälle auf Höhe des Weimarer Kanuvereins gegen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr. Möglicherweise zur Ablenkung von dem auf der Straße liegenden Stein, befanden sich überall Zeitungen der Werbepost des Wochenendes. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt, da die Fahrerin des ersten verunfallten Autos den Stein von der Straße räumte. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von mehreren hundert Euro an jedem Pkw. Die Polizei Weimar bittet Personen, die Beobachtungen in dem Bereich zu fraglichen Zeit gemacht haben, sich unter 03643/882-0 zu melden.

