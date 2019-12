Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr ist ein Audi Q7 auf der Straße zwischen Stadtroda und Tröbnitz gegen einen Baum geprallt. Der 43 Jahre alte Fahrer hatte am Ausgang einer Linkskurve auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren, das nach rechts von der Straße abkam und den Alleebaum rammte. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Auf der B88 in Kahla stießen heute gegen 10.00 Uhr ein polnischer Fiat Ducato und ein Mercedes Vito zusammen. Der Fahrer des Fiat befuhr die B 88 in Richtung Jena. An der Kreuzung Christian-Eckardt-Straße kam er aus ungeklärten Gründen auf die Linksabbiegespur und stieß frontal mit dem im Gegenverkehr auf der Abbiegespur befindlichen Mercedes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

