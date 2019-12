Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt den Geldabheber?

Apolda (ots)

Der auf den Fotos einer Überwachungskamera abgebildete junge Mann hat am 08. Mai dieses Jahres um 10.05 Uhr in einer Bankfiliale in der Apoldaer Bahnhofstraße am Geldautomaten 500 Euro vom Konto einer jungen Frau abgehoben. Die VISA-Card, die er dabei unberechtigt verwendete, wurde ihr vermutlich einen Tag vorher auf unbekannte Art gestohlen.

Wer erkennt den jungen Mann? Hinweise erbeten an die Polizei in Apolda unter Tel. 03644-5410

