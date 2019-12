Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer erkennt die Einbrecher?

Jena (ots)

Auch wenn die Einbrecher im vorliegenden Fall keine Beute machten, war ihr Einbruch am 27. Oktober für einen Richter schwerwiegend genug, dass er die Überwachungsbilder zur Veröffentlichung freigab.

Am späten Abend des 27. Oktober hatten die beiden Männer die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Mann-Straße in Jena aufgehebelt. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie in dem Haus mit 16 Mietparteien auf Beutezug waren und möglicherweise auch in einzelne Wohnungen oder Keller einbrechen wollten. Warum sie von ihrem Tun abließen, ist nicht bekannt.

Wer erkennt die beiden Männer? Hinweise erbeten an die Kriminalpolizei Jena unter Tel. 03641-810

