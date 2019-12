Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 18.12.2019

Weimar (ots)

Einbrecher entwischt - Zeugen gesucht

Gestern Morgen gegen 8:30 Uhr überraschte eine Frau in der Wohnung ihrer Tochter in der Kuhlmannstraße einen Einbrecher. Vermutlich durch ein Fenster auf der Hofseite gelangte der Mann in die Wohnung. Er durchwühlte sämtliche Schränke und hatte bereits Schmuck zur Mitnahme bereit gelegt. Die 56-Jährige versuchte dem Mann habhaft zu werden, scheiterte jedoch. Von der Kuhlmannstraße über die Rohlfsstraße in Richtung Ernst-Kohl-Straße verlor sie ihn hier aus den Augen. Auch die Fahndungsmaßnahmen der informierten Polizei konnten nicht zum Auffinden des Mannes beitragen. Der Täter ist in etwa Mitte 30 Jahre und ca. 1,70 m groß. Er hat schwarze kurze Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke, auf deren Rücken ein roter Aufdruck ist. Er sprach akzentfrei Deutsch. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Auf Kegelbahn eingebrochen

Ca. 300 Euro Bargeld und ein Computer waren die Beute von Unbekannten, die in Kranichfeld auf die Kegelbahn einbrachen. Der Versuch sich über ein Fenster Zugang zu verschaffen misslang, weswegen die Diebe dann offensiv die Eingangstür aufbrachen. Die Höhe des entstandenen Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Fahrrad geklaut

Noch ohne Schaden zu verursachen gelang ein unbekannter Dieb in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Zu einer hier befindlichen Kellerbox verschaffte er sich dann gewaltsam Zutritt und entwendete ein darin stehendes Mountainbike. Das Rad der Marke Goal hatte einen Wert von ca. 800 Euro.

Hecke gebrannt

Möglicherweise durch Pyrotechnik ausgelöst, entstand ein Brand an einem Grundstück in der Großmutterleite. Über das brennende Laub breitete sich das Feuer auf die Hecke und einen Holzzaun aus. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

