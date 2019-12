Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda auf Grund einer Hubschraubernotlandung

Am 17.12.2019 wurde gegen etwa 20:00 Uhr durch die Flugsicherung München eine Militärnotlandung nördlich der Ortslage Apolda gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach, sollte hier ein Militärhubschrauber im Bereich der Ortslagen Niederreißen und Oberreißen in einem Waldgebiet notgelandet sein. Alle Funkwagen der Polizei Apolda und Fahrzeuge der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um den Hubschrauber zu finden. Der Hubschrauber konnte hier dann tatsächlich auf einem Feld in der Nähe der oben genannten Ortslagen unversehrt aufgefunden werden. Der Hubschrauberpilot und die 12 weiteren Insassen wurden nicht verletzt. Nach Angaben des Piloten kam es während des Fluges über Erfurt in Richtung Nürnberg zu einer Warnmeldung im Cockpit des Hubschraubers, worauf der Pilot die Maschine auf dem Feld notlanden musste. Die Warnmeldung bestätigte sich jedoch nicht, so dass der Hubschrauber kurze Zeit später seinen Flug fortsetzen konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell