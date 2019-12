Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann am Bahnhof beraubt - Polizei sucht Zeugen

Apolda (ots)

Am Mittwoch, den 10. Dezember um 18.25 Uhr wurde in Apolda im Bereich des Bahnhofs am barrierefreien Zugang für Rollstuhl- und Radfahrer zu den Bahnsteigen 2 + 3 ein Mann von drei unbekannten Männern geschlagen und Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet.

Das Opfer führte einen Hund bei sich, welcher die Täter nicht von ihren Handlungen abhielt.

Die drei Schläger werden wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter zwischen 20 und 30 Jahre

- alle ca. 1,80 m groß und schlank

- kurze dunkle Haare

- alle bekleidet mit dicken Winterjacken

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena (03641-810) oder der Polizei Apolda (03644-5410) zu melden.

