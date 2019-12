Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

Aus Hermsdorfer erhielt die Polizei am Montagabend gegen 19:30 Uhr die Information, dass soeben ein PKW-Fahrer gegen eine gelbe Tonne gefahren und vermutlich alkoholisiert sei. Beim Aufsammeln der PKW-Teile habe der Mann geschwankt. Die Polizeibeamten suchten den Beschuldigten zu Hause auf. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,66 Promille, auch im beschädigten PKW wurde Alkohol aufgefunden. Der Mann musste sich im Anschluss einer doppelten Blutentnahme unterziehen (um den sogenannten Nachtrunk auszuschließen) und erhielt eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Ein Renault und ein Peugeot sind am Montag gegen 13.20 Uhr in Bürgel zusammengestoßen. Der Fahrer des Renault befuhr die B7 in Richtung Jena und wollte nach dem Ortseingang Bürgel nach rechts in das Gewerbegebiet abbiegen. Dazu setzte er den Blinker, fuhr dann aber doch geradeaus in Richtung Jena weiter. Der Fahrer des Peugeot kam aus dem Gewerbegebiet und wollte nach Eisenberg auf die B7 auffahren. Aufgrund des Blinkens des Renault fuhr er los und es kam zur Kollission. An beiden Autos gab es dabei Sachschaden. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Bisher unbekannte Täter haben eine Garage des Motocross-Vereins Großlöbichau aufgebrochen und ein Fahrzeug KWANG Yang Kymco (ähnelt einem Quad) im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch letzter Woche und Montag dieser Woche.

Die Polizei kam am Montag gegen 17.30 Uhr in Kahla am Bahnhof zum Einsatz. Ein 22-Jähriger befand sich dort und stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Dass er andere mit einem Messer bedroht habe, bewahrheitete sich am Ende nicht, doch stellten die Beamten bei dem Mann zur Gefahrenabwehr ein Jagdmesser sicher, dass er bei sich hatte. Der 22-Jährige hatte andere Passanten belästigt, laut angeschrien und eine Flasche gegen eine Person geworfen. Außerdem hatte er einen 14-Jährigen gewürgt. Der Mann wurde im Anschluss durch einen Notarzt in die Psychiatrie eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell