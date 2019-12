Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein Chrysler Grand Cherokee mit Leipziger Kennzeichen wurde am Montagabend auf dem Inselplatz gestohlen. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von 20.000 Euro. Der Besitzer hatte das Auto gegen 18.00 Uhr auf dem Inselplatz geparkt. Als er gegen 21.15 Uhr zurückkam, war es verschwunden. Durch die Polizei wurde die Möglichkeit geprüft, dass es abgeschleppt wurde, doch ergab sich kein Hinweis darauf.

Bei einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße wurden aus zwei Kellerboxen ein Moped der Marke Simson "Star" und aus einem weiteren Keller ein E-Bike gestohlen. Die Kelleraufbrüche wurden am Montagmittag entdeckt.

Mehrere Anrufe erreichten die Polizei Jena am Montagnachmittag zu bettelnden Frauen im Innenstadtbereich. Einmal wollten die Frauen Geld für eine Suppenküche, ein anderes Mal für die Tafel. Die Polizei warnt davor, Geld zu übergeben. Zum einen, weil die Gründe der Spendensammlung fadenscheinig sind und zum anderen weil beim Kramen im eigenen Portemonnaie Trickdiebstähle nicht ausgeschlossen werden können. Wer Geld spenden möchte, sollte dies stets bei seriösen Institutionen tun und nicht auf der Straße.

