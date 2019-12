LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 17.12.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Nach Unfall geflüchtet

Eine 71-jährige Frau versuchte gestern gegen 21:00 Uhr ihren Skoda in der Stauffenbergstraße einzuparken. Hierbei kollidierte sie jedoch mit einem schon da stehenden Mitsubishi. Daraufhin parkte sie wieder aus und versuchte es in einer anderen Parklücke. Auch hier touchierte sie ein anderes parkendes Auto, was sie veranlasste ihren Pkw letztlich auf einer Grünfläche abzustellen. Das komplette Manöver wurde von einem Anwohner beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Als die Beamten bei der Frau klingelten, räumte sie umgehend ein, dass sie das Auto gefahren ist. Neben dem Geständnis schlug den Beamten aber auch Alkoholgeruch entgegen. Der Atemalkoholwert belief sich auf über 0,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben.

Betrugsversuch - Zeugen gesucht

Ein Pärchen erschlich sich das Vertrauen einer 85-jährigen Weimarerin. Aus Mitleid war die Frau auch gewillt den beiden mit Geld für eine Ausstellung weiterzuhelfen. Zu dritt fuhr man zur Sparkasse am Graben. Im Bereich des Automaten bekamen unbeteiligte Bürger die Situation mit und sprachen die Frau an. Durch die Personen und den Umstand, dass der Dame ihr PIN kurzzeitig entfallen war, konnte kein Geld an das Gaunerpaar übergeben werden. Nachdem diese mitbekamen, dass sich andere einmischten, suchten sie umgehend das Weite. Die genaue Höhe der 'Übergabesumme' konnte noch nicht geklärt werden. Die Frau war zu aufgeregt, um die Fragen der Beamten zu beantworten. Die Polizei Weimar bittet nun, dass sich die Personen, die verhindert haben, dass die Frau Geld von ihrem Konto abhebt, melden. Sie werden dringend als Zeugen gesucht.

Verwirrter Mann im Atrium - Zeugenaufruf

Kurz nach 10:00 Uhr gestern Vormittag wurde die Polizei ins Weimarer Atrium gerufen, weil hier ein Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand umher läuft. Außerdem schrie er wohl die gesamte Zeit herum. Die Beamten fanden den Mann in der Eventetage. Tatsächlich hatte der Mann eine Waffe dabei. Diese steckte in seiner Hose. Es handelte sich um eine sog. Anscheinswaffe aus Kunststoff ohne Patronen im Magazin. Zudem wurden bei der Durchsuchung des 32-Jährigen Silvesterknaller, ein Bunsenbrenner sowie ein Taschenmesser gefunden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Nachdem der Mann aufgrund seines Verhaltens ins Klinikum verbracht wurde, schauten sich die Polizisten die Überwachungsvideos an. Hierauf sahen sie, wie der Mann mit der Pistole auf eine unbekannte Frau auf der Rolltreppe zielte. Sowohl diese Frau als auch andere Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Tor ausgehängt

Einen üblen Scherz erlaubten sich Unbekannte in Kranichfeld. Sie betraten widerrechtlich das Gelände der Grundschule und hoben hier ein Rolltor aus der Fassung. Anschließend stellten sie es hinter einer Spielhütte ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine Sachbeschädigung kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden.

