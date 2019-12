Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 16.12.2019

Fahrrad entwendet

Am Sonntagmorgen stellte eine Anwohnerin aus der Schwanseestraße fest, dass in ihren Keller eingebrochen wurde. Auf noch unbekannte Weise erlangten der oder die Täter Zugang zum Haus und in den Keller. Augenscheinlich mit einem Bolzenschneider wurden dann die Schlösser zur Kellerbox geöffnet. Abgesehen hatten der oder die Einbrecher es auf ein hier abgestelltes Mountainbike der Marke "Cube".

aus Kletterwald gestohlen

Die Tür zum Haupthaus des Kletterwaldes Hohenfelden brachen Unbekannte zwischen Samstag- und Sonntagmittag auf. Hieraus ließen sie einen Schlagschrauber, einen Arbeits- und einen Sportklettergurt mitgehen. Der Wert der entwendeten Sachen liegt bei ca. 500 Euro. An der aufgehebelten Tür entstand Schaden im Wert von 300 Euro.

Dieseldiebe unterwegs

Am Montagmorgen, gegen 3:30 Uhr stellte ein 56-jähriger Weimarer an seinem in der Ettersburger Straße abgestellten Lkw fest, dass Unbekannte versuchten Diesel zu entwenden. Der oder die Täter scheinen beim Diebstahl gestört wurden zu sein. Aus dem Tank ragte noch ein Schlauch heraus und der Kanister stand auch noch vor Ort.

