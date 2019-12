Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Ein verletztes Reh meldete eine Autofahrerin Sonntagnacht zwischen Auerstedt und Bad Sulza. Das Tier musste durch den Jagdpächter von seinen Leiden erlöst werden.

In den frühen Morgenstunden wurde ein Einbruch in eine Bäckerei in Apolda, Am Weimarer Berg mitgeteilt. Die unbekannten Täter verschafften sich über das Dach Zugang und entwendeten einen Tresor.

Zwischen dem 13. und 15.12.2019 brachen unbekannte Täter die Seiteneingangstür eines Imbiss in Apolda, Leutloffstraße auf und entwendeten einen Beamer, Computer mit Touchscreen, kabelloses Telefon, das Münzfach mit Bargeld aus einem Spielautomaten und verursachten einen Sachschaden von über 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

