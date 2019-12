Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Apolda (ots)

Am Freitag, 13.12.2019, erstattete eine Mutter mit ihrem 14jährigen Sohn Anzeige wegen des Diebstahls seines Fahrrades vom Schulhof der Pestalozzischule in Apolda. Der Schüler war mit seinem Fahrrad zur Schule gefahren und hatte es dort angeschlossen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Cube. Das 500 EUR teure Fahrrad wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Am 13.12.2019 stellte eine Gartenbesitzerin der Kleingartenanlage "Frisch auf" fest, dass jemand in ihre Laube, durch Aufhebeln der Tür, eingedrungen ist und ein Teleskop sowie Werkzeuge im Gesamtwert von 200 EUR entwendet hat. Anschließend verließ der Täter unerkannt den Garten. Die vor Ort gesicherten Spuren werden zurzeit ausgewertet.

In den Morgenstunden des 14.12.2019 drang ein unbekannter Täter außerhalb der Geschäftszeiten in das Schnellrestaurant McDonalds in Apolda ein. Hierzu zerstörte er das Drive-In-Ausgabefenster und kletterte hindurch. Aus dem Lokal entwendete er die mit Kleingeld gefüllten Spendenboxen (in Form eines Hauses) und verließ den Markt unerkannt durch das Fenster. Der Inhalt der Spendenboxen wird auf insgesamt 90 EUR geschätzt. Der entstandene Sachschaden auf 1.500 EUR.

In der Zeit von 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr drang ein unbekannter Täter am 14.12.2019 in den Naturspielplatz in der Niederroßlaer Straße in Apolda ein und stahl hier 10 Hühner und einen Feuerlöscher. Es ist bereits der zweite Einbruch innerhalb eines Jahres in den Spielplatz bei dem Tiere entwendet wurden. Ob die Tiere wohl auf sind oder durch den Täter verzehrt werden, konnte bisher nicht ermittelt werden.

