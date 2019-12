Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 15.12.2019

Weimar (ots)

Einmietbetrüger festgenommen

Am Samstag 13:30 Uhr meldete eine Bewohnerin der Mohrentaler Straße in Kranichfeld, dass vor zwei Tagen in ihren Keller eingebrochen wurde. Hierbei wurde eine Spielekonsole im Wert von 50 Euro entwendet. Die eingesetzten Beamten konnten im besagten Keller einen 23-Jährigen feststellen, welchem die Tat eindeutig zugeordnet werden konnte. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von 20 Euro an der Kellertür. Der Einbrecher war bereits polizeilich bekannt, da er in den letzten Wochen mehrere Einmietbetrüge und Zechprellereien in Hotels und Gaststätten im Bereich Rudolstadt, Weimar und Jena begangen hatte. Hierbei beschädigte er die Einrichtungen und entwendete mehrere Zimmerschlüssel sowie Teile des Inventars. Die fälligen Rechnungen bezahlte er in keinem der Fälle. Einen Großteil dieses Beuteguts führte er nun mit sich. Der 23-Jährige ist derzeit ohne festen Wohnsitz. Gegen ihn lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl vor, weshalb er in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Feuerlöscher entleert

Freitagmorgen um 1 Uhr entnahmen unbekannte Täter in der Steubenstraße aus den Räumlichkeiten der Bauhaus-Universität einen Feuerlöscher und entleerten diesen im Außenbereich des Notausgangs. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Fahrraddieb ertappt

Am Freitagnachmittag meldete ein 44-Jähriger aus der Thomas-Müntzer-Straße, dass er sein gestohlenes Fahrrad wiedererkannt hat. Dieses stand am Nachbarhaus. Weiterhin erschien der neue Besitzer (18 Jahre) des Fahrrades und gab an, dieses von einem Bekannten erworben zu haben. Bei einer Wohnungsnachschau bei dem 18-Jährigen konnte weiteres Beutegut aus anderen Diebstahlshandlungen sowie Einbruchwerkzeuge gefunden werden.

Einbruch in Kegelbahn

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in das Vereinsgebäude des Kegelvereins Gelmeroda ein. Hierbei wurde eine Kasse mit Bargeld in Höhe von 100 Euro entwendet. An mehreren Türen und an der Fassade entstand Sachschaden in Höhe von 1700 Euro.

Versuchter Einbruch

Sonntagmorgen gegen 03:45 Uhr meldeten Anwohner der Carl-August-Allee verdächtige Geräusche aus dem Bereich einer Cocktailbar. Beim Eintreffen konnten Hebelspuren festgestellt werden. Das Objekt wurde nicht betreten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe 375 Euro an drei Eingangstüren. Die Täter konnten im Nahbereich nicht festgestellt werden.

Pkw beschädigt

Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr trat ein 32-Jähriger, welcher zuvor Gast in einer Lokalität in der Trierer Straße war, gegen ein geparktes Fahrzeug. Hierbei wurden bei dem Mercedes die Seitentür und der Spiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500. Der alkoholisierte Täter konnte festgestellt werde. Da er dem erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Trunkenheitsfahrten

Im Rahmen einer Sachverhaltsklärung in der Buchholzgasse erschien am Freitagabend um 22:15 Uhr ein 52-Jähriger fußläufig am Einsatzort. Die Beamten stellten bei ihm erheblichen Alkoholgeruch sowie einen schwankenden Gang fest. Er gab an, soeben mit seinem Pkw angekommen zu sein. Er verweigerte jedwede Maßnahme, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Ein Drogentest bei einem 43-jährigen Skodafahrer in der Allstedter Straße in der Nacht zum Sonntag um 00:40 Uhr verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

