Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der Polizeiinspektion Saale-Holzland

Jena (ots)

Unfall mit Personenschaden

Am Freitag, dem 13.12.2019, hielt ein 27-jähriger Audi-Fahrer gegen 14:50 Uhr entlang der L 1077 bei Zöllnitz in einer Bushaltestelle an. Als er seine Fahrt in Richtung Stadtroda fortsetzen wollte, übersah er eine 43-Jährige, die mit ihrem Pkw Mercedes einen Unfall nicht mehr verhindern konnte und seitlich mit dem Audi kollidierte.

Die Mercedes-Führerin wurde leicht verletzt ins Uniklinikum Jena verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Nach Unfall geflüchtet

Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Skoda am frühen Samstagmorgen auf der L 1062 von Oberbodnitz nach Geisenhain als ihm im Waldgebiet eine 63-Jährige auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Der junge Fahrer konnte einen Zusammenstoß verhindern, indem er nach rechts in den Wald auswich. Hierbei beschädigte er sein Fahrzeug glücklicherweise nur leicht, so dass er anschließend die Citroen-Fahrerin verfolgen und stellen konnte. Gegen diese wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell