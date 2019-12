Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bikes gestohlen

Hermsdorf (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Freitag in den Kellerbereich eines Hauses in Hermsdorf am Grünstädter Platz. Dort entwendeten sie aus einem Keller zwei E-Bikes der Marke Cube Touring Hybrid sowie Cube Town Hybrid im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro. Hinzu kommt Sachschaden an dem Kellerverschlag. Zwei weitere gestohlene E-Bikes im Gesamtwert von 2.200 Euro wurden der Polizei aus einem Wohnhaus auf der Straße Am Stadion gemeldet.

