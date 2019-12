LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am Donnerstag, 12.12.2019 gegen 17:00 Uhr fuhr ein 74-jähriger Apoldaer mit seinem PKW vom Parkplatz des NETTO-Einkaufsmarkts An der Goethebrücke in Apolda, übersah hierbei einen Kleintransporter und stieß mit diesem zusammen. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Jedoch war der Pkw des Unfallverursachers so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Transporter konnte ebenfalls nur noch auf den Parkplatz geschoben werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist die Ursache des Unfalles auf die altersbedingte Unaufmerksamkeit des PKW-Führers zurückzuführen.

