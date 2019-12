Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorsicht! Falsche Polizisten heute aktiv

Kahla (ots)

In Kahla gab es heute mehr als 30 Anrufe falscher Polizisten nach dem bekannten Muster. Am Telefon war ein Mann, der angab, es sei in der Nähe eingebrochen worden. Die Täter seien jedoch gefasst und bei ihnen wären Kontoauszüge der jeweils Angerufenen festgestellt worden. Raffiniert versuchte der Unbekannte die Menschen auszufragen. Einer der Angerufenen meinte, man möge nicht zu ihm kommen, er würde gleich selbst bei der Polizei erscheinen. Das hat er dann auch gemacht und dort eine Anzeige wegen Betrugs aufgegeben.

