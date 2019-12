Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 37 Jahre alter Radfahrer wurde am Dienstag um 13.20 Uhr bei einem Unfall in Hainspitz leicht verletzt. Die Fahrerin eines Audi befuhr die Bahnhofstraße und wollte auf die Eisenberger Straße einbiegen. Der Radfahrer benutzte den Radweg entlang der Eisenberger Straße. Beim Einbiegen übersah die Autofahrerin den Mann und erfasste ihn. Mit Schürfwunden kam er ins Krankenhaus.

Zweimal bekam es die Polizei in Eisenberg am Dienstag mit einem 15-jährigen Jugendlichen zu tun. Gegen 14.00 Uhr war er in einem Lebensmittelmarkt in Hermsdorf beim Diebstahl von Würstchen ertappt und danach seinem Vater übergeben worden. Am Abend begegnete der Jugendlicher Polizeibeamten auf der Straße wieder, die eine Jugendschutzkontrolle vornahmen. Dabei fanden die Beamten bei ihm 9,5 g Cannabis. Bei einer Durchsuchung in der elterlichen Wohnung des Jungen fanden die Beamten weitere Cliptütchen mit Resten von Drogen. Offenbar hatte der Junge mit Drogen gedealt.

Wie am Tag zuvor begehrte ein 47-jähriger wohnsitzloser und psychisch auffälliger Mann am Dienstagabend erneut Einlass in ein Hotel im Eisenberger Mühltal. Dabei warf er Gegenstände um sich. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis, dem der 47-jährige auch nachkam. Gegen 23.20 Uhr wurde die Polizei dann noch einmal von Hausbewohnern in der Hohen Straße in Eisenberg gerufen, da der Mann sich dort im Treppenhaus aufhielt und die Hausbewohner belästigte. Weil der Mann in letzter Zeit auch an Schulen Kinder belästigt hatte, reagierten die Polizeibeamten und bestreiften in den Morgenstunden den Bereich von Eisenberger Schulen.

In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde in Kahla ein Motorrad gestohlen. Das Krad der Marke GasGas (spanische Marke) stand über Nacht in der Richard-Denner-Straße und war mit Scheibenschlössern gesichert sowie mit einer Plane abgedeckt. Die Plane und die Schlösser befanden sich am Morgen noch am Abstellort. Das Motorrad hat einen Wert von circa 2500 Euro. Möglicherweise wurde es auf einem Anhänger abtransportiert.

