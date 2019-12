Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 11.12.2019

Weimar (ots)

Brand in Klinik

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde gestern gegen 17:30 Uhr zum Zentralklinikum Bad Berka geordert, nachdem die Mitteilung eines Brandes eingegangen ist. Glücklicherweise wies sich die Situation vor Ort anders dar. Vermutlich durch einen Zigarettenstummel, der durch einen Lüftungsschacht entsorgt wurde, begann das davor liegende trockene Laub zu schwelen. Ein Mitarbeiter der Klinik hatte den Rauch aber zeitnah bemerkt und das aufkeimende Feuer mit Feuerlöschern bekämpfen können. Aufgrund des sofortigen Eingreifens entstanden keinerlei Schäden.

Drogen gefunden

Beamte der Einsatzunterstützung kontrollierten gestern Nachmittag in der E.-Rosenthal-Straße einen 35-jährigen Weimarer. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere Kleinstmengen Cannabisblüten. Die über den Sachverhalt informierte Staatsanwältin ordnete gleich die Durchsuchung seiner Wohnung an. In dieser fanden die Beamten neben zwei Marihuanapflanzen weiteres Cannabis.

Keller aufgebrochen

Gestern Vormittag fiel einem 22-Jährigen aus der Bonhoefferstraße auf, dass sein Kellerabteil aufgebrochen wurde. Der Dieb hatte es auf sein BMX-Rad abgesehen. Wert 400 Euro.

Wieder Transporter aufgebrochen

In Umpferstedt wurde in der Nacht von Montag zu Dienstag die Scheibe eines Opel-Transporters eingeschlagen. Aus dem Transporter wurden zwei Koffer mit Sanitärwerkzeug im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell