Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Schwer verletzt wurde am gestrigen Vormittag eine ältere Dame bei einem Verkehrsunfall in Apolda, C.-Zimmermann-Straße. Der Fahrer eines PKW Opel fuhr rückwärts aus einer Einfahrt und übersah dabei die Fußgängerin.

Falsch schätzte der Fahrer eines PKW Citroen den seitlichen Abstand zu einem PKW Mazda in Rödigsdorf ein, als er an diesem vorbeifahren wollte. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Ein Sachschaden von über 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Apolda, Lessingstraße/L.-Opel-Straße als die Fahrerin eines PKW Renault nicht die Vorfahrt eines anderen PKW Renault beachtete. Das Fahrzeug des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer eines PKW Passat befuhr am gestrigen Abend die Leipziger Straße in Apolda. Auf Grund einer kurzen Unaufmerksamkeit kollidierte er mit einem Verkehrsschild, welches auf einer kleinen Verkehrsinsel stand. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Am 10.12.2019 gegen 18:25 Uhr wurde in Apolda in der Unterführung am Bahnhof eine Mann von drei unbekannten männlichen Personen, alle ca. 1,80 m groß, schlank und mit Winterjacke geschlagen und Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet. Eine Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

Zwischen dem 06. und 09.12.2019 beschädigten unbekannte Täter einen in Apolda, Ackerwand geparkten PKW BMW Cooper und verursachten einen Schaden von ca. 800 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell