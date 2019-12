Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebespaar bestiehlt alte Dame

Apolda (ots)

Bereits am Freitag den 08. November um 12.30 Uhr wurde eine 95-Jährige in Apolda Opfer eines Trickbetruges. Dabei wurden ihr durch ein raffiniertes Diebespaar 2000 Euro in bar aus ihrer Wohnung entwendet. Indem sie eine Bekanntschaft vortäuschten, gelangten die Diebe in die Wohnung der alten Dame. Während der Mann die gutgläubige Seniorin in ein Gespräch verwickelte, entwendete die Frau das Bargeld aus dem Telefonschrank. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat das Paar ebenfalls gesehen oder wurde eventuell auch angesprochen?

So werden beide beschrieben:

Täter 1, gab sich als Freund des verstorbenen Ehemannes aus: ca.60-70 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, blond/graumelierte Haare, trug eine rote Steppjacke, sprach Hochdeutsch

Täterin 2, angebliche Nichte des Täters 1: ca. 1,65 m groß, schlank, blondes nicht ganz schulterlanges Haar. Trug einen auffällig großen beige-gemusterten Schal.

Hinweise erbeten an die Polizei Apolda unter der Rufnummer 03644-5410

Der Diebstahl ist Anlass, erneut darauf hinzuweisen, keine Fremden in die Wohnung zu lassen.

